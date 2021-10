김순호 구례군수, 사회단체 초청 간담회를 통해 구례 발전방향 모색

실과장 정책토론회의서 간담회 준비 철저 지시

관내 162개 사회단체를 대상으로 추진

[순천=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)이 사회단체의 의견을 듣고 구례 발전방향을 모색하기 위해 사회단체 초청 간담회를 개최한다고 12일 밝혔다.

김순호 군수는 실과장 정책토론회를 개최하고 사회단체 초청 간담회 개최 등 구례 발전을 위한 현안업무 추진을 지시했다.

군은 관내 162개 사회단체를 대상으로 순차적으로 회당 20~ 30명 내외로 간담회를 추진한다.

매주 수요일에 실시하며 이번 주 수요일인 오는 13일에는 여성단체협의회 등 6개 단체를 초청해 간담회를 개최한다.

군은 군정 추진상황을 각 사회단체에게 설명하고 군정 발전방향을 모색하기 위해 단체의 의견을 수렴하여 적극적으로 정책에 반영한다는 방침이다.

참석인원을 최소화해 진행하고 사회적 거리두기 준수 등을 통해 코로나19 방역관리에도 만전을 기한다.

군은 간담회를 정기적으로 개최해 군민과 지속적으로 소통하며 군민을 위한 구례를 만들어가겠다고 밝혔다.

김순호 군수는 “간담회 개최가 차질없이 진행될 수 있도록 준비를 철저히 하라”고 지시하고 “간담회 중 나온 의견사항에 대해 빠짐없이 검토할 수 있도록 하라”고 주문했다.

한편, 이날 토론회에서 김 군수는 빈틈없는 사회단체 초청 간담회 준비에 이어 구례 감 직거래장터 운영과 인구 소멸 지역대응을 위한 사업, 탄소중립 관련 사업 등 내년 공모사업 준비 철저 등 군정발전을 위한 꼼꼼한 현안업무 수행을 당부했다.

구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr