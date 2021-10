쿠팡, 인기 생필품 한곳에 모은 '10월 생필품 페어'

고객들 자주 찾는 인기 생필품 1000여개 할인가 판매

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 고객들이 자주 찾는 인기 생필품을 한곳에 모아 풍성한 혜택과 함께 선보이는 '10월 생필품 페어'를 진행한다고 12일 밝혔다.

오는 17일까지 진행되는 이번 행사에선 피죤, 도브, 비트 등 40여개 국내외 생필품 브랜드의 1000여개 인기 상품을 할인가로 만나볼 수 있다.

와우 회원이라면 행사기간 동안 특별한 할인 혜택을 경험할 수 있다. 구매 금액에 따른 할인쿠폰을 제공해 저렴한 가격으로 상품을 구매할 수 있다. 2만원 이상 구매 시 2000원, 3만원 이상 구매 시 4000원, 5만원 이상 구매 시 최대 1만원을 할인해 주는 쿠폰을 제공한다. 쿠폰 발행 없이 할인된 가격으로 제품을 구입할 수 있는 즉시 할인관도 있다.

또 고객들의 쉽고 편한 쇼핑을 위해 자주 구매한 제품을 카테고리별로 구분해 선보인다. 인기 생필품 브랜드의 대표 상품을 저렴한 가격에 만나볼 수 있는 브랜드관도 마련했다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "생필품 기획전은 고객들이 자주 찾는 인기 생필품을 한자리에서 간편하게 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 기회가 될 것"이라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr