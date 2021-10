"홍콩, 싱가포르에 아시아 허브 경쟁 밀릴 듯"

[아시아경제 조현의 기자] 싱가포르가 아시아 허브 경쟁에서 홍콩을 앞서 나갈 것이란 전망이 나왔다.

블룸버그통신은 11일(현지시간) "싱가포르와 홍콩이 코로나19 대응에서 현저한 차이를 보이고 있다"면서 이같이 전했다.

중국 정부를 의식해 엄격한 여행제한을 고수 중인 홍콩이 '위드 코로나'를 선언한 싱가포르에 결국 아시아 허브 자리를 뺏길 것이란 분석이다.

캐리 람 홍콩 행정장관은 이날 블룸버그 TV 인터뷰에서 "홍콩은 중국 본토의 관문이다. 코로나19에 대한 중국의 무관용 정책을 따르겠다"고 재차 확인했다.

람 행정장관은 '홍콩이 독자적으로 정책을 결정하지 못하고 중국 눈치를 본다는 비판'에 "홍콩이 금융중심지로서 역할을 매우 잘 수행하고 있다"고 반박하며 중국 정부의 정책 변화 전에는 여행제한 조치를 완화하거나 폐지하지 않을 것임을 시사했다.

홍콩은 코로나19 백신 접종을 마친 사람이라도 미국이나 영국 같은 나라를 방문하고 돌아오면 21일간 격리하고 있다.

반면 싱가포르는 백신 접종 완료율이 80%를 넘자 확진자 제로(0)보다는 위중증 환자 관리에 중점을 두고 코로나19와 공존하는 '위드 코로나'를 밀고 나가는 동시에, 한국을 비롯해 다수 국가와 '무격리 입국' 조치를 확대하고 있다.

싱가포르는 오는 19일부터 미국과 영국, 프랑스, 캐나다, 덴마크, 이탈리아, 네덜란드, 스페인 등 8개 국가에서 오는 코로나19 백신 접종자들은 격리 없이 입국이 가능하도록 했다.

싱가포르는 지난달부터 독일과 브루나이를 대상으로 무격리 입국을 시작했으며, 내달 15일부터는 한국도 무격리 입국대상에 포함할 예정이다.

블룸버그는 "코로나19에 대한 상반된 대응으로 지역 허브로서의 홍콩의 미래에 대한 의문이 제기되고 있는 상황"이라면서 "특히 홍콩 국가보안법 등으로 인한 혼란 등을 경험했던 홍콩의 외국기업인들 사이에서 이런 의문이 커지고 있다"고 전했다.

램 행정장관은 올해 홍콩 내 외국기업 수가 9049개로 역대 최다 수준으로 늘어났다고 밝힌 데 대해 블룸버그는 "새로 홍콩에 사무실을 낸 외국기업의 대부분은 중국기업이었다"고 했다.

