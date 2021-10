김어준, 이재명 '3차 참패'에 의문 "여론조사에 안 잡힐 수 없다"

"'민심-당심 분리'라는 해석에 동의하지 않는다"

[아시아경제 박현주 기자] 방송인 김어준 씨가 더불어민주당 대선후보 선출을 위한 제3차 국민선거인단 투표 결과에 대해 "이런 급격한 여론 변화가 여론조사에 안 잡힐 수 없다"며 의문을 표했다.

앞서 지난 10일 민주당 대선 경선 결과에서 이재명 경기도지사는 누적 득표율 50.29%을 기록하며 민주당 최종 대선후보로 선출됐다. 그러나 이날 함께 발표된 3차 국민·일반당원 선거인단 투표 결과 이 지사는 28.3% 득표율을 기록하며 이낙연 전 대표(62.37%)에 크게 뒤졌다.

이를 두고 김씨는 12일 자신이 진행하는 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 "대장동은 아니고, 민심과 당심 분리라는 해석도 동의하지 않는다"며 "궁금해서 숫자를 엑셀에 넣어서 그래프도 만들어보고, 과거 사례도 찾아보고 있다"고 밝혔다.

김씨는 "(지지율 변화 폭이) 5~10%가 아니다. 지난주 어떤 여론조사에서는 민주당 내 이 지사 지지도가 60%를 넘은 것도 있었는데 거꾸로 20%대가 나왔다. 40%가 바뀐 것"이라며 "이런 급격한 변화가 여론조사에 안 잡힐 수 없다. 여론조사는 과학적"이라고 말했다.

그는 선거인단 모집 과정에 의문을 제기했다. 김씨는 "(여론 변화가 조사에서) 안 잡혔다면 통계학적 그래프를 벗어나는 모집단이 애초부터 만들어졌다는 것이다. 이건 과학적 추론"이라고 말했다.

이어 "지난달 1일부터 2주간 3차 국민선거인단을 모집했다. 그때 강력한 바이어스가 걸릴 모집단이 만들어질 만한 사건이 있었나. 그때는 대장동 (의혹)이 없었다. 만약 (변수가) 있었다면 그 주의 조사에서 (이 전 대표 지지가) 60% 나왔어야 한다"며 "유독 3차에서만 민주당의 통계학적 인구 분포를 벗어나는 국민선거인단이 구성됐다. 논리적 귀결이 그렇다"고 했다.

