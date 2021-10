토요타, 국립암센터에 소아환자 위한 병원학교·쉼터 개관

소아환자 정규교육 위해 경기 고양시 풍산초등학교에서 전담교사 파견

[아시아경제 이기민 기자] 한국토요타자동차가 12일 국립암센터에 마련한 소아청소년암 환자를 위한 '병원학교'와 '쉼터'를 최근 개관했다고 밝혔다.

한국토요타가 8000만원을 후원해 개관하는 병원학교와 쉼터는 병원에서 치료를 받으며 생활해야 하는 어린 환자들의 학습과 체험을 위한 장으로 활용된다.

어린 환자들이 각 학년에 맞는 정규 교과과정을 공부할 수 있도록 풍산초등학교이 병원학교 전담교사를 파견해 수업을 지도한다.

타케무라 노부유키 한국토요타 사장은 "병원 치료로 학교에 가지 못하는 소아청소년암 환자의 중단 없는 학습과 휴식을 위한 공간인 병원학교와 쉼터를 준비하는 데 일조를 하게 돼 기쁘게 생각한다"며 "어린 환자들의 쾌유를 빌며, 이곳이 밝은 미래를 꿈꾸는 희망찬 공간으로 활용되기를 바란다"고 말했다.

한편 한국토요타는 사회 공헌 프로그램으로서 인재 육성을 중심으로 대한장애인탁구협회, 세종 꿈나무 오케스트라 등 도움이 필요한 곳에 후원을 이어오고 있다. 특히 2001년부터 후원을 지속하고 있는 국립암센터에는 렉서스암연구기금 등 누적 후원금이 7억원에 이르고 있다.

