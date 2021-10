대교, 자사 캐릭터 활용 ‘코코코 알루 키즈 홍삼 스틱’ 출시

면역력 증진·피로개선·기억력개선·항산화에 도움

꾸준한 섭취 독려 위한 챌린지 칭찬스티커 동봉 판매

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 고려원인삼과 함께 자사 오리지널 캐릭터 ‘코코코 알루’를 활용한 ‘코코코 알루 키즈 홍삼 스틱’을 출시한다고 12일 밝혔다.

이번에 출시된 ‘코코코 알루 키즈 홍삼 스틱’은 어린이를 위한 홍삼 제품이다. ‘코코코 알루’ 캐릭터의 친근함과 건강한 이미지를 담아 어린이들에게 맛있는 홍삼 제품을 선보이고자 출시하게 됐다.

제품은 100% 국내산 6년근 홍삼만 사용해 제조된다. 천연요구르트향(부원료), 배농축액(부원료), 사과농축액(부원료), 프라토올리고당(부원료)으로 맛을 내 아이들 입맛에 맞고 꾸준한 섭취를 돕는 점이 특징이다.

또한, 면역력 증진, 피로개선, 혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름, 기억력개선, 항산화에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품으로 성장기 어린이를 비롯한 면역력이 필요하고 활동량이 많은 어린이들에게 효과적이라고 대교 측은 덧붙였다.

‘코코코 알루 키즈 홍삼 스틱’은 아이들이 하루에 한 포씩 꾸준하게 한달 간 섭취할 수 있도록 30일 챌린지 칭찬스티커도 동봉해 판매한다.

대교 관계자는 “어린이들에게 친근한 이미지로 다가가고자 고려원인삼과 함께 캐릭터 라이선스 제품을 선보이게 됐다”며 “향후에는 팝핑껌, 바람개비캔디와 같은 다양한 라이선스 제품을 출시할 계획이다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr