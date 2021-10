맥도날드, 주문 키오스크 업그레이드

[아시아경제 문혜원 기자] 한국맥도날드는 현재 국내 매장에 설치된 모든 키오스크(무인단말기)를 맥도날드의 글로벌 표준 키오스크로 업그레이드한다고 12일 밝혔다.

맥도날드는 이달부터 디자인, 속도, 접근성 등 고객 경험(UX)을 향상시킨 매장 내 주문 키오스크를 순차적으로 도입한다. 새롭게 선보이는 키오스크는 ▲고객 친화적인 디자인 ▲향상된 이용 속도 ▲손쉬운 메뉴 검색으로 고객 만족도를 높였다.

키오스크의 OS는 화면 터치 반응 속도를 크게 개선하고, 시간대 별 이용 가능한 메뉴를 직관적으로 노출하여 제품 선택에서 결제까지의 구매 여정이 더욱 수월해진다. 디자인은 전 세계 동일한 글로벌 표준 맥도날드 디자인의 적용으로 브랜드 아이덴티티를 일관화한 것이 특징이다.

이용 고객은 심플하고 간결한 디자인으로 더욱 부각된 제품 메뉴를 만나볼 수 있다.

맥도날드는 미래형 매장의 일환으로 2015년 국내 최초 디지털 키오스크를 도입했으며, 현재 전체 매장의 약 70%에 키오스크를 도입해 운영하고 있다. 연내 해당 매장에 대한 키오스크 업그레이드 완료한 뒤 그 외 매장에 대한 추가 도입을 진행할 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr