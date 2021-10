"돈 있어도 못 사" 샤넬, 가방 구매 제한 "1인당 연간 1점만 판다"

[아시아경제 임혜선 기자] 프랑스 명품 브랜드 샤넬이 이달부터 국내 일부 상품의 1인당 구매가능 수량을 제한한다. 상품을 구입한 후 정가보다 비싸게 되파는 '리셀' 행위 등을 막기 위한 조치로 풀이된다.

12일 샤넬 등에 따르면 샤넬은 이달부터 ‘타임리스 클래식 플랩백’과 ‘코코핸들 핸드백’ 라인 제품을 한 사람이 일 년에 1점씩 살 수 있게 제한한다. ‘스몰 레더 굿즈’ 항목에선 같은 제품을 연간 2개 이상 사지 못하도록 했다. 같은 항목 내 다른 제품일 경우에는 동시에 살 수 있다.

이번 조치는 한 사람이 특정 상품을 대량으로 독점하는 것을 막고 더 많은 사람이 정가에 구입할 수 있게 하기 위해 마련된 것으로 전해졌다. 앞서 샤넬은 주요 상품의 국내 판매가격을 지난 2월, 7월, 9월에 연이어 올렸지만 오프런(매장 오프시간에 맞춰 명품을 구매하는 현상) 행렬이 이어질 정도로 인기는 여전하다.

샤넬 외에도 에르메스, 롤렉스 등도 구매 제한 정책을 시행하고 있다. 에르메스는 고객 1인당 같은 디자인의 가방을 1년에 2개까지만 살 수 있도록 제한하고 있다. 신발과 패션주얼리 상품은 1인당 같은 모델을 하루에 2개까지만 살 수 있다. 롤렉스의 구매 수량 제한은 매장 별로 상이하다. 매장 별로 연간 1인당 시계 1~2점만 구매 가능하다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr