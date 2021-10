경기도 산단 기업 97%가 中企, "인력확보·교통 개선 시급"

도, "구체적이고 실행 가능한 특성화 전략 추진" 방침

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 내 산업단지 입주 기업 대다수가 중소기업으로, 인력 확보와 교통 여건 개선 등에 대한 정책적 지원을 가장 시급하게 여기는 것으로 조사됐다.

12일 도에 따르면, 지난 8일 도경제과학진흥원 바이오센터에서 산업단지 특성화 전략과 정책방향 수립을 위한 '경기도 산업단지 실태조사 연구용역 최종보고회'를 열고, 이 같은 내용을 발표했다.

이번 실태 조사는 도가 한국기업데이터㈜에 의뢰해 지난 6월 3일부터 9월 8일까지 도 일반산업단지와 도시첨단산업단지 내 1만 3000여 개 업체를 대상으로 조사원 방문 면접조사 방식으로 진행했다.

조사 결과 현재 도 일반산업단지와 도시첨단산업단지의 기업 가동률은 68.2%로 확인됐다. 총 1만 3628개 입주 업체 중 9054개 사가 가동 중이다.

산업단지 입주기업 사업체 규모는 자산 총액 5000억 원 미만 규모의 '중소기업'이 97.1%를 차지했다. 반면, 자산총액 5000억 원 이상 중견기업과 10조 원 이상인 대기업은 각각 2.3%, 0.5%에 불과했다.

산업단지 내 전체 고용인원은 18만 5290명으로, 이중 내국인 생산직 노동자가 61.3%로 가장 많았다. 이어 외국인 생산직 노동자 5.6%, 연구개발직 8.8%, 기타 관리직 24.3%의 수치를 보였다.

이 밖에 산단 내 사업장 소유 형태는 자가가 63.7%로 과반이 넘었고, 임차 형태도 36.3%나 됐다.

도는 이번 실태조사 결과를 토대로 다음 달부터 ▲산업단지 종합정보 시스템 구축 ▲CEO 협의체 구성 및 공동 협업사업 지원 등의 사업을 경기과학경제진흥원과 함께 추진할 계획이다.

송은실 산업정책과장은 "정책수요 분석 결과를 도정에 적극 반영해 더욱 구체적이고 실행 가능한 산업단지 특성화 전략을 추진할 방침"이라고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr