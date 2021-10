WHO "면역력 저하자의 부스터샷 접종권고"...전국민 접종엔 반대

"부유한 국가들의 무분별한 부스터샷은 막아야"

"中 백신 접종자 중 60세 이상은 부스터샷 맞아야"

[아시아경제 이현우 기자] 세계보건기구(WHO)가 면역력 저하증 환자를 비롯해 면역력이 약화된 사람들은 코로나19 추가접종(부스터샷)을 권고했다. 다만 WHO는 백신의 불평등한 분배를 부추긴다며 선진국들을 중심으로 진행 중인 전국민 부스터샷 의무화에 대해서는 여전히 반대한다는 입장을 고수했다.

11일(현지시간) WHO의 백신 접종 자문단인 전문가전략자문그룹(SAGE)은 이날 성명을 통해 "면역력이 중등도 이상으로 약화한 사람들에게 확대된 기본 접종 프로그램의 일환으로 WHO가 긴급 승인한 모든 코로나19 백신이 추가로 제공돼야 한다"고 밝혔다.

SAGE는 "면역력이 약화한 사람들은 기본적인 백신 접종으로 코로나19에 적절하게 대응할 가능성이 낮은 데다 중증으로 악화할 위험이 크기 때문"이라며 면역력 저하자들의 부스터샷이 필요한 이유를 설명했다. 이와함께 "시노팜과 시노백 백신의 접종을 완료한 사람 가운데 60세 이상은 추가접종을 해야할 것"이라고 덧붙였다.

다만 일부 선진국들을 중심으로 진행 중인 전국민에 대한 부스터샷 접종에는 반대한다는 입장을 분명히 했다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 기자회견에서 "저소득 국가에서 여전히 1차접종을 하는데도 어려움을 겪고있는 상황"이라며 "적어도 내년까지 부스터샷의 광범위한 사용은 중단돼야한다"고 촉구했다.

한편 WHO가 접종 및 부스터샷을 승인한 백신은 현재까지 화이자와 모더나, 아스트라제네카, 존슨앤드존슨(J&J)의 자회사인 얀센을 비롯해 중국 제약사인 시노팜과 시노백 등이 개발한 백신까지 총 6가지다.

