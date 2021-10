윤석열 “도둑질한 놈들이 국민세금으로 선거 매표행위를” … ‘4강’ 안착 후 경북 영주 찾아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민의힘 대선 경선 ‘4강’에 안착한 윤석열 예비후보는 8일 “도둑질한 놈들이 선거 때만 되면 국민 세금을 가지고 매표행위를 한다”며 여권을 향해 포화를 날렸다.

이날 오후 경북 영주시 당협사무실을 방문한 윤 예비후보는 당원과 지지자들의 환영을 받으며 정부와 이재명 경기지사를 겨냥해 목소리를 높였다.

윤 예비후보는 “촛불혁명과 개혁을 주장하던 민주당 정부가 부패로 물들어 비리를 통제하는 사법 시스템까지 망가졌다”며, “대장동 같은 어마어마한 비리가 터졌는데도 가만히 쳐다만 보고 있다. 오죽하면 국민이 나서서 1000만 특검 서명운동을 하고 있겠는가”라고 주장했다.

또 “정치를 하겠다는 것은 꿈에도 생각해 본 적이 없지만 검찰총장 때 두 눈으로 실감했다. 더이상 지켜볼 수 없었다”며 “모든 것을 걸고 나라를 구하겠다”고 했다.

윤 예비후보는 “도둑질한 놈들이 선거 때만 되면 국민 세금을 가지고 재난지원금이라고 매표행위를 하고 있다. 국민이 주인인 나라에서 정당한 절차를 거쳐 만들어진 재원으로 복지를 만들어야 한다”면서 “대통령이 되면 경제와 복지 분야에 대한민국 최고의 인재를 발탁해 나라의 근본을 세우겠다”고 지지를 호소했다.

