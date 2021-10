"장례식장서 이런일도"… 고인이 좋아하는 음식 주문하자 생긴 일

[아시아경제 나예은 기자] 어머니가 생전 좋아하는 음식을 배달해 달라고 주문받은 받은 한 가게에서 고인에 조의를 표하며 음식 값을 받지 않은 사연이 전해졌다.

지난 7일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 "와 살다 보니 장례식장에서 이런 일이"라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 게시글 작성자 A씨는 "늦은 밤 직장 동료의 모친상 소식을 듣고 조문을 왔다"고 말문을 열었다.

이어 "유가족들은 고인이 좋아하던 된장찌개와 닭도리탕을 고인에게 올리고 조문객들과 나눠 먹으려 음식을 주문했다"며 "배달된 음식을 받은 전 직장동료와 그의 동생이 음식을 정리하던 중 직장동료와 가족들이 너무 놀랐다"고 말했다.

유가족이 보여준 영수증에는 배달업체가 "갑작스러운 비보에 슬픈 마음을 가늠할 수 없지만 고인의 삼가 조의를 표하며 부디 좋은 곳으로 가시길 기원한다"고 적혀진 쪽지와 조의금을 담은 봉투가 있었다.

A씨는 "심지어 음식을 두 곳에서 따로 주문했다는데 두 곳 다 (조의를 표했다)"고 전했다.

다른 배달업체도 영수증에 "저도 아버지가 돌아가셔서 힘든 시기가 있었다. 그래도 곁에서 잘 지켜주시는 게 (좋다고 생각하며 이렇게 조의를 표하는 것을) 어머님도 이해 하실 거라 믿습니다"며 "아버지 생각에 결제 안 받겠다. 맛있게 드셔달라"고 남겼다.

이를 본 누리꾼들은 "이 가게들도 돈쭐나야한다", "사람냄새가 난다", "아직 살만한 세상이다", "눈물나려고 한다" 등의 반응을 보였다.

반면 일부 누리꾼들은 유가족이 주문요청사항에 "어머니가 생전에 좋아하시던 음식이라 주문합니다", "장례식장 오시면 연락 부탁드린다"는 메시지를 남기는 것이 일반적이지 않다며 상황이 조작되었다는 주장을 제기하기도 했다.

그러나 된장찌개를 배달한 가게의 사장은 이날(8일) 조선닷컴과의 통화에서 "장례식장으로 배달해 달라는 주문은 처음 받아봤다. 요청사항 보고 주문 취소한 후 결제 금액을 안 받고 싶었는데, 그러면 고객에게 알림이 가 연락이 올까 봐 많지는 않지만 당시 지갑에 있던 돈을 조의금으로 보냈다"며 "식당이 어디인지는 기사에 밝히지 말아 달라"고 말하며 논란을 잠식시켰다.

