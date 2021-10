독일 프리미엄 스포츠패션 'FIRE + ICE' 국내 출시

[아시아경제 유현석 기자] BOGNER(보그너)의 유니크한 스포츠패션 헤리티지를 토대로 탄생한 컨템포러리 어반스타일의 브랜드 'FIRE + ICE(파이어 앤 아이스)'는 압구정동에 위치한 갤러리아백화점 명품관(WEST 2층)에 론칭했다고 8일 밝혔다.

파이어앤아이스는 1989년 ‘보그너’의 서브 브랜드로, 스키의 노하우를 살려 젊은 층들이 즐기는 스노보드 컬렉션을 출시하며 탄생했다. 이후 ‘보그너’의 유니크한 스포츠패션 헤리티지를 바탕으로, 컨템포러리 어반스타일의 프리미엄 스포츠패션 브랜드로 발전했다. 차별화된 소재 활용과 독특한 컬러감, 다양한 레이어링 착장으로 독일을 포함 유럽 현지에서 큰 호응을 얻고 있다.

보그인터내셔날은 ‘파이어 앤 아이스’의 오리지널 감성을 국내 소비자들에게 그대로 전달하고자 초반에는 수입 제품 위주로 전개하며, 추후 라이선스를 통해 국내 트렌드에 적합한 제품을 다양하게 선보일 예정이다.

