하나銀, 한글날 맞이 '세종대왕의 선물' 이벤트 실시

우리말 바로알기 퀴즈 참여 고객 대상 연 0.3% 금리우대쿠폰 제공

[아시아경제 이광호 기자]하나은행은 한글날을 맞아 적금 금리우대쿠폰을 제공하는 '세종대왕의 선물' 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 '우리말 바로알기' 퀴즈 참여를 통해 한글의 아름다움과 소중함을 되새기고 퀴즈에 참여하는 고객에게 금리우대쿠폰을 제공, 행복을 나누는 금융 실천을 위해 마련됐다.

이벤트는 이날부터 13일까지 총 6일간 진행된다. 하나원큐 애플리케이션(앱)을 통해 퀴즈에 참여하면 연 0.3% 적금 금리우대 쿠폰을 제공한다.

또한 이 쿠폰을 활용해 적금을 신규 가입하는 고객에게는 추첨을 통해 50만 하나머니(10명), 1만 하나머니(1000명)를 지급한다.

발급받은 금리우대쿠폰은 하나원큐 앱 쿠폰함에서 확인 가능하며, 하나은행 주요상품인 급여하나 월복리적금, 주거래하나 월복리적금, 하나원큐적금, 내맘적금 가입 시에 사용할 수 있다.

하나은행 관계자는 "한글날을 맞아 한글의 의미를 되새기고 재미와 풍성한 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 준비했다"며 "향후 다양한 요건의 금리우대 쿠폰발행을 통해 고객에게 실질적인 혜택제공과 맞춤형 금융서비스를 제공하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr