송영길 “주술의 시대로 돌아가” 윤석열 겨냥

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 8일 윤석열 전 검찰총장의 손바닥 ‘왕(王)자’ 논란을 겨냥 “새로운 대한민국의 미래를 고민하는 것보다 주술의 시대로 돌아가고 있다”고 비판했다.

송 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “지금 대선 판이 새로운 대한민국 미래를 고민하는 것보다 이상한 침 이야기부터 시작해서 도사부터 왕자까지 이상한, 우리가 촛불혁명으로 극복했던 주술의 시대로 돌아가는 음울한 그림자가 나오고 있다”며 이같이 지적했다.

그는 윤 전 총장의 고발사주 의혹과 관련 “국민의힘과 부패검찰이 한통속이 되어 벌인 고발사주 사건의 추악한 실체가 드러나고 있다”며 “이준석 국민의힘 대표는 공명선거추진단을 만들고 김재원 의원을 임명해서 의혹을 자체검증하겠다고 했는데 뭘 검증했느냐”고 목소리를 높였다.

이어 “이것은 국기를 문란하는 정말 큰 문제다. 검찰 역사상 초유의 일”이라며 “홍준표 국민의힘 후보는 본인이 대통령이 되면 이재명 경기도지사를 구속시키겠다고 그랬다는데 오히려 확실하게 검찰의 조직을 사유화시키는 윤석열 고발사주 의혹에 대해서 수사 처리할 것을 촉구해야한다고 본다”고 꼬집었다.

그러면서 “민주당은 이런 전근대적이고 주술에 의존하고 황당한 비약과 편견과 유언비어가 난무하는 대한민국이 아니라 새로운 미래의 대한민국을 만들겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr