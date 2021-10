검찰, '김건희 주가조작 의혹' 도이치모터스 본사 압수수색

[아시아경제 김형민 기자] 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희씨가 연루된 도이치모터스 주가조작 의혹을 수사 중인 검찰이 8일 도이치모터스 본사를 압수수색했다.

서울중앙지검 반부패강력수사2부(부장검사 조주연)는 이날 도이치모터스 본사에 수사관들을 보내 내부 전산 자료 등을 확보했다.

이 사건은 도이치모터스 권오수 회장이 2010년대 초반 주가 조작꾼들과 공모해 회사 주가를 조작했다는 것이다. 검찰은 그동안 김건희 씨가 이 사건에서 돈을 대는 이른바 '전주' 역할을 했다는 고발장을 받아 관련 의혹을 수사했다.

김건희씨는 같은 시기 권오수 도이치모터스 회장이 시세조종을 통해 주가를 조작하는 과정에서 주식을 헐값에 샀다가 높은 가격으로 되팔았다는 의혹을 받는다.

김씨는 이 외에 2012∼2013년 도이치모터스 자회사인 도이치파이낸셜의 전환사채를 시세보다 싼 가격에 매입했다는 의혹도 있다.

한편 검찰은 도이치모터스 주가 조작에 관여한 혐의(자본시장법 위반)로 최근 이모씨 등 3명에 대해 구속영장을 청구해 지난 6일 한 명을 구속했다. 당일 심문 연기를 요청한 김모씨는 이날 오전 서울중앙지법에서 구속전 피의자심문(영장실질심사)을 받았다.

