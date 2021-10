"불행 배틀하면 되냐" vs "공동체 생활 물은 것뿐" 입주자 모집에 '자소서' 요구한 청년주택 논란

지자체 청년주택 입주자 모집 공고에 자기소개서 요구

누리꾼, 입주자 선정 방식에 공정성 의문

동작구 "공동체 활동 의사 확인하기 위한 취지" 해명

[아시아경제 박현주 기자] "얼마나 불행하게 살았는지 배틀하면 되나요?", "취업 준비로도 지치는데 또 자소서 쓰라고?"

청년 맞춤형 공공주택 입주자를 모집하며 자기소개서를 요구한 지자체에 대한 청년들의 비판이 일고 있다. 해당 지자체에서는 공동체 생활 의사를 물은 질문일 뿐이라고 해명했다.

지난 6일 한 온라인 커뮤니티에는 '서울임대 주택 근황'이라는 제목의 글이 올라와 일반공급대상자 선정방법 중 2차 심사에서 자기소개서가 40%를 차지한다고 지적했다.

글쓴이는 가난을 주제로 하는 가수 god의 노래 '어머님께' 가사를 인용해 "어려서부터 우리 집은 가난했었고 남들 다하는 외식 몇 번 한 적 없었고 일터에 나가신 어머니 집에 없으면~"이라며 "대놓고 친인척, 지인들 특혜주기 가능하다"고 비판했다.

누리꾼들의 비난을 받는 논란의 공고는 지난달 29일부터 지난 1일까지 진행된 서울 동작구청과 서울주택도시공사의 청년 맞춤형 공공주택 입주자 모집 공고다. 동작구 소재 대학생사회초년생 등 무주택 청년 1인가구의 주거 불안을 해소하기 위한 사업이다.

동작구 청년 맞춤형 공공주택 입주신청서에서 요구하는 자기소개서 질문은 총 4개의 항목으로 구성됐다. △간단한 자기소개를 해주세요 △지금 살고 있는 집의 장단점과 동작구 청년주택을 신청한 동기를 써주세요. △청년 맞춤형 주택 입주자를 위해 어떤 프로그램 또는 교육이 필요할지 제안해주세요 △다양한 사람들이 함께 살다보면 크고 작은 갈등 성향이 당연히 생깁니다. 공동체주택 입주자로서 본인이 할 수 있는 역할과 서로 배려하기 위한 아이디어, 생활 매너, 규칙 등을 제안해주세요 등이다.

이같은 사실이 전해지자 누리꾼들은 댓글을 통해 입주자 선정 방식의 공정성을 의심했다. 이들은 "가난을 어떻게 증명하라는 거냐", "회사 취업도 아니고 집 구하는데 저게 왜 필요하지", "집 없는 것도 서러운데 사람 비참하게 하네" 등의 반응을 보였다.

반면 공동체 생활을 해야 하는 공간이므로 자기소개서가 필요할 수 있다는 여론도 나온다. 일례로 사회적경제주체가 공급하고 운영하는 사회적 주택의 경우에도 공동체 생활을 위한 발전 제안 등의 내용을 담은 자기소개서를 요구하는 경우가 있다는 지적이다.

논란이 커지자 해당 지자체로 지목된 동작구 측은 다수의 언론 인터뷰를 통해 해명에 나섰다. 동작구 측은 "자기소개서라는 단어가 청년들의 오해를 부른 것 같다"면서 "공동체주택에 대한 이해와 공동체 활동 의사가 있는지 여부를 확인하기 위한 취지"라고 해명했다. 또 "자기소개서가 입주자 선정에 큰 영향을 미치지 않는다"고도 덧붙였다.

한편 해당 공공주택은 서류 심사 및 자산소득 심사를 거쳐 내년 1월 중 입주를 시작한다.

