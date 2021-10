서울시 "최근 2개월 노인 관련 시설 확진자 63%, 돌파 감염…추가 접종 준비"

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 최근 2개월 동안 노인 관련 시설에서 확인된 코로나19 확진자의 63%가 백진 접종 이후 돌파 감염 사례였고 전통 시장의 경우 36%가 돌파 감염 사례인 것으로 파악됐다고 8일 밝혔다.

박유미 서울시 방역통제관은 이날 브리핑을 통해 이 같이 설명하면서 "어르신 시설의 경우 2월말 백신 접종 이후 상당 기간 시간이 흐른 영향이 클 것"이라고 설명했다.

이어 그는 "접종 이후 상당 시간이 지난 고위험군에 대한 추가 접종을 준비하고 있다"면서 "일정이 정해지면 차질 없이 진행하겠다"고 덧붙였다.

한편 전통 시장 집단 감염은 점포 안에서 종사자들이 함께 식사를 하는 등 밀접 접촉이 이뤄졌고 수시로 마스크를 벗고 흡연을 하는 한편 증상이 나타난 이후에도 지속적으로 근무했던 것이 주요 원인으로 지적됐다.

