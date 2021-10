전경련 "NDC 목표치 달성 불가능…산업경쟁력 약화·일자리 축소 우려"

[아시아경제 우수연 기자]전국경제인연합회는 8일 탄소중립위원회가 공개한 '2030 국가온실가스감축목표안'에 대해 실제 달성하기 어려운 목표라고 지적하며 산업 경쟁력 악화와 일자리 축소 등 국민 경제에 상당한 부담이 우려된다는 입장을 밝혔다.

전경련은 "이번 목표안은 기존 목표인 2018년 대비 26.3% 감축에서 13.7%p가 높아진 것으로, 기존 목표보다 50% 이상 상향된 셈"이라며 "약 8년 밖에 남지 않은 2030년까지 획기적인 온실가스 감축 기술이 적용되기 불가능하다는 점을 감안할 때 달성하기 힘든 무리한 목표치라고 볼 수밖에 없다"고 말했다.

이어 "특히 산업 부문 목표는 기존보다 두 배 이상 높아졌는데, 제조업 중심의 우리 산업 구조를 감안할 때 무리한 감축목표 수립에 따라 산업 경쟁력이 약화되고 일자리가 축소돼 국민 경제에 부담이 발생할 것으로 우려된다"고 덧붙였다.

또한 "목표안 달성을 위한 천문학적 비용에 대한 추계가 공개되지 않은 상황에서 당사자인 국민과 기업들이 얼마나 경제적 부담을 지게될 지 알길이 없다"며 "목표 수립 일정에만 쫓겨 충분한 의견수렴과 분석 없이 일방적으로 목표안을 발표한 것은 아닌지 우려하지 않을 수 없다"고 지적했다.

이날 정부는 2030년까지 우리나라 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감축하겠다는 목표를 제시했다. 이는 기존 목표인 26.3% 감축안보다 대폭 상향된 수치다.

