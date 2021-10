[아시아경제 지연진 기자] 바른손 바른손 018700 | 코스닥 증권정보 현재가 4,380 전일대비 670 등락률 +18.06% 거래량 22,955,156 전일가 3,710 2021.10.08 10:32 장중(20분지연) 관련기사 바른손, 두나무 지분 0.2% 취득드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!특별 한정판! “95조 리비안 상장 … 관련 주 지금 사야할 것” close 이 가상화폐 거래소 업비트를 운영하는 두나무 지분을 취득하며 주가가 급등했다.

바른손은 8일 오전 10시12분 전거래일 대비 19.27%(715원) 오른 4435원에 거래되고 있다. 이날 장중 28.71% 오른 4775원까지 오르며 52주 최가를 새로썼다.

바른손은 전날 두나무의 지분 0.21%(7만1429주)를 214억원에 취득하기로 결정했다고 공시했다. 회사 측은 “케이큐브1호 벤처투자조합의 해산으로 인해 조합이 보유하고 있던 자산을 당사의 지분율에 따라 현물배분 받는 것”이라고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr