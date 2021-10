SKT도 '딥체인지'…내주 통신·투자회사 분할 최종결정

12일 임시주총 개최

[아시아경제 차민영 기자] '37년 통신사' SK텔레콤이 내주 임시주주총회를 열고 업(業)의 전환을 위한 기업분할 관련 사항을 투표에 부친다. 최태원 SK 회장의 '딥 체인지(근원적 변화)' 주문에 발맞춘 체질 변화를 위한 행보다.

8일 업계에 따르면 SK텔레콤은 오는 12일 오전 10시 서울 중구을지로 SKT타워에서 임시주총을 개최할 예정이다. 안건은 ▲주식분할 및 정관 일부 변경의 건 ▲분할계획서 승인의 건 ▲최규남 기타비상무이사 선임의 건 등이다. 분할계획서에는 사업구조 개편 내용이 담긴다. SK텔레콤은 기존 유무선 사업을 발판으로 한 사업회사 SK텔레콤과 신설투자회사 SK스퀘어로 분할된다. 경영 효율화와 새로운 먹거리 확보를 위해 각각 경영과 투자에 전문성을 갖춘 독립 경영 체제를 갖춘다.

내달 1일 공식 출범하는 SK스퀘어의 대표이사는 SK텔레콤을 이끌어온 박정호 대표이사 사장이 맡는다. 반도체, 모빌리티 분야를 총괄하는 ICT 투자를 주도한다. 존속 회사인 SK텔레콤은 통신기반 인공지능(AI), 메타버스, 구독형 마케팅, 데이터센터 등 디지털 인프라 기반 사업을 전담한다.

SK텔레콤의 변신은 최태원 SK 회장이 강조해 온 딥체인지 전략 일환이다. 최 회장은 2016년 3월 등기이사로 복귀한 이후 그해 6월 처음 열린 SK그룹 확대경영회의에서 "기업이 서든데스(돌연사)하지 않고 지속 가능하게 성장하려면 '딥 체인지'가 필요하다"고 강조했다. SK이노베이션 역시 전기차 배터리 사업을 하는 SK배터리(가칭)와 SK E&P로 나누는 물적분할을 예고했다.

전세계적인 반도체 수급 부족 상황에서 반도체 투자 부문의 중요성은 더 커진 상황이다. SK그룹은 SK스퀘어 신설법인에 힘을 실어준다. SK스퀘어 신설법인을 2025년까지 순자산가치를 75조원 규모로 키우겠다는 청사진도 일찌감치 공개했다. SK하이닉스 부회장을 겸직 중인 박정호 대표가 ‘인수합병(M&A) 승부사’로서의 역량을 발휘할 수 있을지도 주목된다.

SK스퀘어 신설법인 산하에 포함되는 뉴ICT 자회사들의 상장도 탄력을 받을 전망이다. 기업공개(IPO) 첫 타자는 애플리케이션(앱)마켓 사업자인 원스토어다. 이후 웨이브, 11번가, ADT캡스, 티맵모빌리티 등이 순차적으로 IPO에 나설 계획이다. 박 대표는 "SK텔레콤과 SKT신설투자회사로의 분할은 더 큰 미래를 여는 'SKT 2.0 시대'의 개막"이라며 "회사의 미래 성장을 통해 대한민국 ICT 생태계 발전에 기여하겠다"고 말했다.

