LG이노텍이 올해 4분기 역대 최고 수준의 실적을 기록할 것이란 전망에 강세다.

8일 오전 9시32분 기준 LG이노텍은 전일 대비 8000원(4.20%) 오른 19만8500원에 거래됐다.

키움증권은 이날 LG이노텍에 대해 4분기 영업이익이 역대 최고 수준에 달할 것으로 보이나 주가는 현재 지나친 저평가 상태라고 평가했다. 김지산 키움증권 연구원은 "신형 아이폰 효과가 온전하게 반영되는 4분기는 영업이익이 전년 동기 대비 27% 증가한 4338억원으로 대폭 개선될 것이고 이 역시 시장 컨센서스(3382억원)와 괴리가 커 보인다"면서 "실적 추정치 상향 추세와 반대로 주가가 조정을 겪으면서 올해 기준 주가수익비율(PER)이 4.8배, 기업가치/상각전영업이익(EV/EBITDA)이 2.8배까지 하락해 지나친 저평가 상태로 판단된다"고 분석했다.

