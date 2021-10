11번가, 오픈마켓 고객만족도 조사 13년 연속 1위

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 ‘2021 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사’에서 오픈마켓 부문 13년 연속 1위로 선정됐다고 8일 밝혔다.

KCSI는 국내 산업별 상품과 서비스에 대한 고객들의 만족도를 조사해 수치화한 지수로 한국능률협회컨설팅이 주관한다. 11번가는 이번 조사에서 ▲오픈마켓 신뢰도 ▲주문·결제 절차 및 조회 편리성 ▲애플리케이션 및 홈페이지 보안성 ▲상품에 대한 자세한 정보 제공 등의 항목에서 높은 평가를 받았다.

11번가는 쇼핑 편의성 개선과 혁신 서비스 제공 등 고객의 관점에서 끊임없이 서비스를 발전시켜왔다. 특히 빠르고 편한 쇼핑 환경에 대한 고객 수요에 발맞춰 다양한 제휴를 통해 배송 서비스를 강화했다. 올해 SSG닷컴, GS프레시몰과 함께 새벽배송을 시작했으며 우체국과 협업한 익일배송, SLX택배를 활용한 당일배송 서비스를 차례로 선보였다.

이상호 11번가 사장은 “매해 끊임없이 이어온 고객 중심의 서비스 혁신을 인정받아 13년 연속 1위라는 값진 성과를 얻게 됐다”며 “앞으로도 구매 고객과 판매자 고객 모두를 위한 쇼핑 환경 구축과 서비스 개선은 물론 상생을 위한 사회적 가치 실현에도 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

