8일 서울 종로구 정부서울청사 인근 세종로공원에서 전국자영업자비상대책위원회가 정부를 향해 방역지침 완화와 손실보상을 촉구하는 천막농성을 이어가고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.