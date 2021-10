쿠팡, 로켓프레시 제철식탁 기획전…"신선한 식재료 한곳에"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡은 신선한 가을 제철 식재료를 한 곳에 모은 '로켓프레시 제철식탁 기획전'을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 기획전에는 가을철 햇과일을 비롯해 갓 도정한 2021 햅쌀을 특가로 선보인다. 또 산지 직송 수산물과 제철채소도 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

고객 편의성을 높이기 위해 햅쌀, 햇과일, 제철수산, 제철채소 등으로 상품을 구분했다. 특히 햅쌀 코너에서는 올해 추수해 갓 도정한 햅쌀을 브랜드별, 중량별로 저렴한 가격에 구입할 수 있다. 햇과일 코너에는 사과, 포도, 청도반시 등 제철과일을 다양하게 찾아볼 수 있다.

철수산 코너에서는 가을 수산축제에서 먹을 수 있는 신선한 수산물을 집에서 경험할 수 있다. 생물 꽃게를 비롯해 생물 새우, 생물 돌문어, 활전복 등 신선한 제철 수산물을 산지 직송으로 받아볼 수 있다. 또 제철채소 코너에는 맛과 영양을 갖춘 햇고구마, 햇우엉 등의 신선한 채소들을 할인가로 구매할 수 있다.

인기 키워드, 주제별로 상품을 모아 놓은 '테마관'도 준비했다. 프리미엄 식품을 모아놓은 '파인(FINE) 테이블', 가벼운 한끼를 위한 '식단관리', 대용량 식료품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 '창고형 할인관' 등 다양한 테마관을 경험할 수 있다.

쿠팡 관계자는 "이번 기획전은 건강도 지키고 입맛도 살릴 수 있는 제철 식재료들을 저렴한 가격으로 만나볼 수 있는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 더 좋은 고객 경험을 제공하기 위해 다양한 전문관을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

