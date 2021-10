SK에코플랜트, '대중소 과학기술 상생플랫폼' 운영 협약 맺어

[아시아경제 김민영 기자] SK에코플랜트는 8일 광주연구개발특구본부, 기술과가치와 대?중소기업 상호협력 생태계 조성을 위한 '대중소 과학기술 상생플랫폼' 운영 협약식을 맺었다고 밝혔다.

광주연구개발특구본부에서 열린 이날 협약식에는 김관용 SK에코플랜트 SCM그룹장, 유진혁 광주연구개발특구본부장, 황규진 기술과가치부사장 등이 참석했다.

이번 협약은 대?중소기업 간 상생 생태계 강화를 위해 중소기업에 연구개발이 가능한 인프라를 제공하는 협력 방안을 확대하는 구체적인 내용을 담고 있다.

이번 협약에 따라 SK에코플랜트는 연구개발특구진흥재단, 기술과가치와 함께 보유공간을 협력사 및 스타트업에게 사무공간으로 제공한다. 사무공간은 주요 대도시에 개방형 오피스 형태로 제공된다.

아울러 광주연구개발특구본부와 연구개발 협력체계를 강화해 과학기술기반 스타트업을 육성할 계획이다. 광주연구개발특구본부에서 유망 기술을 보유한 기업을 발굴해 투자 및 교육을 지원하고 SK에코플랜트는 공동기술개발 진행과 개발된 기술에 대해 실제 적용 여부를 검토할 예정이다. 기술과가치는 기술의 사업연계를 위한 컨설팅 지원을 맡는다.

김관용 SK에코플랜트 SCM그룹장은 "중소기업과 상호협력 생태계 조성을 위해 공유오피스를 제공하는 협력체계를 구축하게 됐다"며 "나아가 상생플랫폼을 바탕으로 유망 기술을 보유한 기업과 동반성장을 위한 기술협력도 적극 실천하겠다"고 말했다.

유진혁 광주연구개발특구본부장은 “AI산업융합 집적단지 등의 광주특구 입주기업과 공동연구 개발을 통해 기술기반 스타트업 육성을 위한 시스템 구축을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

