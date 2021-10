더본코리아 홍콩반점0410, 소규모 포장·배달 전문 매장 열어

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 중식 전문 브랜드 홍콩반점0410이 코로나19 장기화로 배달을 통해 식사를 즐기는 문화가 트렌드로 자리매김함에 따라 포장 및 배달에 특화된 창업 모델을 새롭게 선보인다고 8일 밝혔다.

홍콩반점의 포장·배달 전문 매장은 홀 자리 구성이 없이 효율적인 조리 및 포장, 이동 동선 설계를 통해 보다 적은 비용과 규모로 창업할 수 있는 매장이다. 상권 특성상 배달이나 테이크아웃에 대한 선호도가 높은 지역에 기존 매장(평균 30평) 크기 대비 절반 정도의 규모인 평균 15평 규모로 열 수 있어 초기 투자비용과 고정비 지출의 부담을 낮출 수 있다.

특히 이번 창업모델은 일부 소비자들이 갖고 있는 배달 음식에 대한 불신을 종식시키고자 더욱 세심한 노력을 기울였다. 외부에서도 쉽게 볼 수 있는 오픈형 주방 인테리어를 비롯해 360도 회전하는 PTZ 카메라를 설치해 본사에서 위생이나 청결 상태를 원격으로 상시 점검할 계획이다.

홍콩반점은 시뮬레이션과 테스트 운영을 통해 지난 3월 첫 매장을 열었고, 앞으로 지속적으로 매장을 확대해 나갈 방침이다.

