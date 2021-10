"나의 수치"…교황이 사과한 프랑스 교계 아동 성학대, 70년간 33만 명 피해

프랑스 가톨릭, 70년간 어린이 33만명 성학대…"가해자 3분의 2 성직자"

프란치스코 교황 "지금은 치욕의 순간"

[아시아경제 허미담 기자] 프랑스 가톨릭교회에서 지난 70년간 33만 명의 아동이 성적 학대를 당한 사실이 드러나 파문이 일고 있다. 프란치스코 교황이 이에 대해 직접 사과의 뜻을 표하고 재발 방지를 당부했으나, 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다.

교황은 지난 6일(현지시간) 바티칸시국 바오로 6세 홀에서 진행한 수요 일반알현에서 전 세계 가톨릭교회 책임자로서 해당 사안에 대한 입장을 밝혔다.

교황은 "피해자들에게 슬픔과 고통을 표하고 싶다"며 "오랜 시간 이 문제를 방치한 교회의 무능력함은 나의 수치이자 우리 모두의 수치"라고 말했다.

이어 "지금은 치욕의 순간"이라며 "유사한 비극이 되풀이되지 않도록 주교를 비롯한 고위 성직자들이 최선의 노력을 기울여달라"고 촉구했다.

또 교황은 이번 사태의 당사자인 프랑스 교계를 향해 "지금까지 발생한 일에 대한 책임을 통감하고 교회가 모두를 위한 안전한 집이 되도록 해달라"고 덧붙였다.

앞서 전날 프랑스 가톨릭 성학대 독립조사위원회(CIASE)는 지난 70년간 사제와 교회 관계자 등에게 33만명에 달하는 아동이 성적 학대를 당했다는 내용의 보고서를 공개했다.

2500장에 달하는 방대한 분량의 보고서에 따르면 프랑스 가톨릭교회에서 성적 학대를 당한 미성년자는 21만6000명에 달한다. 여기에 교회가 운영하거나 교회와 연계된 기관에서 발생한 학대까지 합하면 피해 미성년자는 33만명으로 늘어난다.

특히 피해자의 80%는 10~13세 소년인 것으로 나타났다. 여자아이들 또한 신부와 수녀에게 십자가 등으로 성적 학대를 당한 것으로 드러났다.

1950~2020년 사이 가톨릭 내부에서 발생한 아동 성학대 가해자는 최소 3000명으로 파악됐고, 이 중 3분의 2는 성직자로 조사됐다. 그러나 이들 대부분이 수십 년에 걸쳐 범죄를 은폐해 법적 처분은 물론 내부 징계조차 받지 않은 것으로 파악됐다.

장 마르크 소베 조사위원장은 이날 기자회견을 통해 "교회가 피해자들에게 빚을 졌다. 오랜 세월 침묵해온 교회가 강력한 조처를 해야 한다"고 강조했다.

또 "그간 자행된 행동을 덮어놓은 침묵의 베일이 마침내 벗겨졌다. 2000년대 초까지 가톨릭 측이 피해자들에게 보여준 태도는 심각하고, 잔인하고, 무관심했다"고 덧붙였다.

한편 해외 누리꾼들은 트위터 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "성학대로 정신적 충격을 받은 아이들은 어떻게 해결할 것인가", "문제는 아동 학대를 줄이기 위한 특단의 조치가 있냐는 것이다", "교황은 이 사태를 당연히 부끄러워해야 한다" 등의 반응을 보였다.

