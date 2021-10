[2021 국감] 카카오 김범수 "성장에 취해 주변 못살펴…초심으로 돌아갈 것" (종합)

-7일 국회 산자중기위 국감 출석

-"기술로 더 나은 세상 만들겠다는 다짐 미약했다…초심으로 돌아갈 것"

-"시장 지배율 올라가도 수수료 인하 정책 유지"

-대리운전시장 대기업총량제 "시장 점유율을 법으로 막는 것은 부적절"

[아시아경제 강나훔 기자, 부애리 기자] 김범수 카카오 이사회 의장이 7일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 "저와 카카오 공동체 CEO들이 성장에 취해서 주위를 돌아보는 것을 간과하는 실수를 저지른 것 같다"라며 다시 한번 고개를 숙였다. 그는 빠른 시일 내에 업계와 상생할 수 있는 실천 방안을 마련해 공개하겠다고 약속했다.

김 의장은 이날 국회 산자중기위 국감에 증인으로 출석한 자리에서 의원들이 소회를 묻자 "카카오 전 공동체가 최근의 논란을 계기로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"라며 이같이 말했다.

김 의장은 "기술로 더 나은 세상 만들겠다는 다짐과 철학을 외부적으로 공표했지만 많이 미약했다"라며 "카카오 초심으로 돌아가겠다"고 했다.

그는 그러면서 "카카오는 어느정도 성장궤도 올랐지만, 계열사들이 성장에 취해 무리한 확장이나 기존 관습을 따라가는 형태가 많이 드러났다"라며 "카카오 내부에서도 처절하게 검토해서 지향해 나갈 바와 하지 말아야할 영역을 구분한 뒤 실천 방안을 공개하겠다"고 말했다.

김 의장은 이날 카카오모빌리티 등 각 플랫폼의 수수료 인하 의지도 재확인했다. 그는 '시장의 지배율이 올라가더라도 수수료를 내리겠다는 정책을 유지할 수 있느냐'는 이성만 더불어민주당 의원의 질의에 "플랫폼이 활성화가 돼도 수수료를 내릴 수 있는 여지가 있다고 생각한다"고 답했다.

이어 "플랫폼은 이용자 편익을 높이고 공급자 수익을 높이는 방식으로 진행되는 것이 이상적"이라며 "카카오모빌리티는 아직 생태계가 활성화된 단계가 아니라 생각한다"고도 했다.

빅테크 기업에 대한 규제정책이 필요하다는 데 동의하냐는 질문엔 "카카오같이 큰 기업은 당연히 적절한 견제가 필요하다"라며 "다만 플랫폼에 도전하는 많은 스타트업들은 지원과 육성이 필요한 단계"라고 답했다.

이 의원이 광고비만 내면 플랫폼 상단에 제품을 올려주는 포털을 예를 들며 플랫폼 비즈니스 방식을 지적하자 김 의장은 "돈을 내야 플랫폼 상단에 올라가는 구조가 아니라 퀄리티 좋은 제품이 플랫폼의 상단에 위치할 수 있는 구조가 나오는 것이 권장해야하는 플랫폼 비즈니스"라고 말했다.

그러면서 "우리나라에서 플랫폼 비즈니스가 시작된 지 오래되지 않았다"라며 "카카오모빌리티 조차도 수익단계에 도달 못했고 여러 실험을 통해서 좋은 사례를 만들어내는 과정에 있다. 책임감 있게 좋은 사례를 만들어내도록 각고의 노력을 하겠다"라고 말했다.

김 의장은 대리운전시장에 대기업총량제를 도입해야 한다는 주장에 대해서는 부정적인 입장을 밝혔다. 그는 류호정 정의당 의원이 "유선콜과 앱콜 시장에서 대기업의 점유율을 제한하는 상생방안이 있는데 수용할 수 있느냐"라고 묻자 "법에 대해 잘 모르지만, 시장 점유율을 법으로 막는 것이 맞는지는 (모르겠다)"고 답했다.

카카오의 무분별한 기업 인수 지적에 대해서도 입을 열었다. 이동주 민주당 의원이 "카카오가 마구잡이로 기업을 인수하다보니 118개 계열사중 매출 '제로' 계열사가 17개, 100억원 이하 계열사도 62개에 달한다"고 지적하자 김 의장은 "카카오는 미래의 성장성을 보고 인재가 많이 모여있는 기술기업에 투자하기 때문에 현재 영업이익은 중시하지 않는다"라고 말했다.

한편, 이날 김 의장이 국감에 출석하기 위해 국회로 들어가는 과정에서 대기중인 대리운전 업체 관계자들과의 마찰로 잠시 소란이 일기도 했다. 오후 3시20분께 김 의장이 국회 본관에 모습을 드러내자 한국대리운전총연합회 관계자들이 "대리운전을 죽일 거냐"라고 소리쳤다. 이 과정에서 연합회 관계자와 보안팀 관계자, 카카오 관계자가 뒤엉켜 유리 액자로 된 푯말이 깨지는 일도 발생했다.

연합회 관계자는 "카카오모빌리티가 대리운전 시장을 독점하고 있다. 오늘이 아니면 언제 김 의장을 만날 수 있겠냐"며 "카카오는 기사와는 상생하면서 정작 대리운전업체 점주들과는 상생하지 않고 있다"고 비판했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr