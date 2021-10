서울시, 7년간 폐쇄됐던 '서울숲 승마경기장' 14일부터 나흘간 임시 개방

14~17일까지 뚝섬승마장 부지 임시 개방해 예약제로 관람

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 2014년 12월부터 폐쇄돼 이용하지 않고 있는 뚝섬승마장을 14일부터 17일까지 임시 개방한다고 8일 밝혔다.

뚝섬승마원은 1954년 5월 8일에 개장한 후 제주도 조랑말을 들여와 경마장으로 운영된 이후 한국마사회가 1989년 8월 과천으로 이전하며 그 기능이 축소되다 2014년 12월부터 잠정 폐쇄됐다.

임시 개방하는 뚝섬승마장에서는 공원의 특성을 살린 숲해설과 더불어 서울숲과 서민들의 애환이 서린 뚝섬승마장의 흥미 있는 역사 이야기를 들을 수 있다. 뚝섬은 과거 조선 시대 왕의 사냥터로 이용되었는데 왕이 모습을 드러내면 그 상징인 독기(纛旗)를 벌판에 꽂았다는 데에서 ‘독도(纛島)’라고도 불리웠던 곳이다.

또한 훈련장 트랙에 심어놓은 메밀꽃을 배경으로 도심속 아름다운 추억을 만들 수 있다. 척박한 땅을 개량하기 위한 풋거름으로 활용하기에 유용한 작물인 메밀을 트랙에 심어 시민들이 메밀 꽃밭을 배경으로 사진도 찍고 메밀 꽃다발을 만들어 가지고 갈 수 있다. 이번 개방 행사는 서울숲과 승마 관련 전문가의 흥미로운 해설이 함께하며 서울시공공서비스예약시스템을 통해 신청할 수 있다.

유휴지로 남아있는 뚝섬승마원은 다양한 전문가와 시민들의 의견을 수렴한 이후 서울시민을 위한 공간으로 재탄생될 예정이다. 박미애 동부공원녹지사업소장은 “뚝섬경마장 토양을 개량해 시민들을 위한 친환경 공간으로 돌려드리고, 서울숲을 시민들이 고품질 문화를 향유할 수 있는 안전하고 쾌적한 공원으로 변모시킬 것”이라고 말했다.

