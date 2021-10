백신 미접종자 현장 방문 접종, 11일부터 가능

[아시아경제 이춘희 기자] 당초 오는 18일부터 가능했던 코로나19 백신 미접종자의 의료기관 현장 방문 접종이 11일부터 가능해진다.

코로나19 예방접종 대응추진단은 접종을 원하는 18세 이상 백신 미접종자는 오는 11일부터 사전예약 없이 의료기관의 보유 물량을 통해 당일 접종이 가능하다고 7일 밝혔다.

당초 사전예약을 하지 않은 미접종자의 현장 방문 접종은 오는 18일부터 진행될 예정이었다. 추진단은 "미접종자에게 신속한 접종 기회를 제공하고 특히 코로나19 중증 위험도가 높은 60세 이상 고령층의 접종률 제고를 위해 이 같이 조치한다"고 밝혔다.

접종을 원하는 미접종자는 의료기관 방문 전 접종 가능 여부를 문의하여 확인 후 의료기관을 방문해 접종을 받으면 된다. 의료기관은 방문 당일 접종 시 개봉 후 잔여량을 우선적으로 활용해야 하고, 미개봉 백신은 선입선출 원칙에 따라 접종해야 한다. 앞서 진행된 미접종자 사전예약에서 신청하지 않은 미접종자들은 의료기관 방문 접종 외에도 카카오, 네이버 등 포탈을 활용한 잔여백신 접종도 가능하다.

