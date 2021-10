'천연가스 대란' 韓·日 LNG 국제가격도 하루만에 42% 폭등

[아시아경제 박병희 기자] 전 세계에서 '에너지 대란'이 벌어지고 있는 가운데 한국·일본 등 아시아의 액화천연가스(LNG) 현물 가격이 하루 만에 40% 이상 폭등했다.

6일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이날 동북아 지역 LNG 가격지표인 일본ㆍ한국 가격지표(JKM)는 11월 선적분 기준 100만BTU(열량단위) 당 56.326달러로 전일 대비 16.65달러(42.0%) 올랐다. 이 같은 일간 상승 폭은 역대 최대치다.

12월 선적분 가격도 57달러를 넘어섰다.

JKM 집계 기관인 에너지·원자재 정보업체 '스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 플래츠'의 아시아 LNG 가격 집계 책임자인 케네스 푸는 "급등하는 유럽 가스 가격이 아시아·태평양 LNG 가격에 상방 압력을 가하고 있다"고 설명했다.

이날 영국과 네덜란드 등 유럽 각지의 가스 도매가격이 역대 최고가를 경신했다가 러시아의 공급 확대 발표에 다소 안정됐다.

영국 가스 도매요금은 이날 한때 연초의 거의 7배 수준인 단위 당 407펜스까지 치솟았다가 '유럽으로 가스 공급량을 유지하겠다'는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 발언에 257펜스로 내려왔다.

유럽 천연가스 기준 가격이 되는 네덜란드 TTF 거래소의 천연가스 선물 가격도 이날 장 초반 40% 폭등하며 메가와트시(MWH)당 162유로까지 치솟았으나 푸틴 대통령의 발언 뒤 급락해 MWH당 104.9유로로 거래를 마쳤다.

푸틴 대통령은 러시아 국영 가스회사 가스프롬에 우크라이나를 통한 유럽으로의 가스 공급량을 줄여서는 안 되며, 기존의 계약 의무를 준수해야 한다고 지시했다.

한편 천연가스 가격 급등으로 산업통상자원부는 연내 도시가스 요금을 인상할 필요가 있다는 입장이지만, 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 5일 국회 국정감사에서 11월 가스요금 인상은 없다고 밝혔다.

