현대차, 울산4공장 스타리아 물량 전주공장 이전 합의

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차 노사가 울산4공장에서 생산하는 스타리아 물량 일부를 전주공장으로 이전하는 데 합의했다. 7일 업계에 따르면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,000 전일대비 6,000 등락률 +3.09% 거래량 694,770 전일가 194,000 2021.10.07 14:04 장중(20분지연) 관련기사 美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이이상엽 현대차 전무, 대한민국디자인대상서 은탑산업훈장 수훈 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락 close 노사는 이날 고용안정위원회 본회의를 열고 이같이 합의했다.

양측 합의에 따르면 우선 공급 부족 문제로 해외 생산을 검토 중인 팰리세이드 2만대는 국내공장에서 증량해 생산키로 했다. 아울러 노사는 전주공장의 물량 부족 문제 해결을 위해 현재 울산4공장에서 생산하는 스타리아 중 연간 8000대 수준의 물량을 전주공장에 배정키로 했다. 울산 4공장에서 차체 바디를 공급받아 내년 하반기부터 전주공장에서 생산하는 방식이다.

또 노사는 향후 전주공장 생산 전 라인업에 대한 친환경차 개발을 추진하는 한편, 현재 개발 중인 스타리아 관련 친환경차는 울산4공장 투입을 우선적으로 고려키로 했다.

현대차 관계자는 "이번 합의는 노사가 상용 내수 및 수출 판매 감소로 휴업과 재개를 반복하고 있는 전주공장의 물량을 확보하고, 공급 부족 상황이 발생 중인 차종의 시장수요에 적기 대응하기 위한 것"이라고 전했다.

