전남, '2021 드래곤즈 아울렛’ 열어

최소 30%에서 최대 60%까지 할인 판매, 오프라인과 온라인 모두 진행

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남드래곤즈가 10월 9일 토요일 16시에 열리는 홈경기부터 10월 31일 마지막 홈경기까지 약 3주 간 ‘2021 드래곤즈 아울렛’을 운영한다고 밝혔다.

하나원큐 K리그2 2021이 시즌 막판으로 가면서 플레이오프 진출 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 전남드래곤즈는 10/9(토) 33R 서울 이랜드, 10/17(일) 34R 부산아이파크, 10/31(일) 36R 안산그리너스와의 홈 3경기와 10/23(토) 35R 김천상무 원정경기를 남겨두고 있다.

이번 시즌 리그에서 남은 4경기 중 3경기가 홈경기이다. 이번 아울렛은 홈 승리가 중요한 이때, 많은 팬들이 경기장을 찾아 유니폼을 입고 응원할 수 있도록 기획됐다.

유니폼을 비롯한 트레이닝 의류와 굿즈 등 전 상품을 최소 30%에서 최대 60%까지 할인 판매하는 이번 아울렛에는 오프라인과 온라인 모두 진행된다. 다만 실비로 판매하는 유니폼 마킹과 K리그 패치, 휴대폰 케이스 그리고 레트로 유니폼은 할인에서 제외된다.

오프라인 아울렛은 10/9(토), 10/17(일), 10/31(일)에 열리는 전남드래곤즈 홈경기일에 광양축구전용구장 북문 게이트 왼편에 위치한 팬샵에서 운영된다. 운영시간은 10/9(토)와 10/17(일)은 오후 4시부터 오후 6시 30분, 10/31(일)은 오후 3시부터 오후 5시 30분까지이다.

이번 아울렛은 타지에 살고 있는 팬들을 위한 온라인 이벤트도 열어달라는 팬들의 의견을 반영하여 온라인으로도 함께 진행된다. 온라인 아울렛의 할인율은 오프라인과 동일하다.

온라인 아울렛은 10/12(화)부터 시작해 10/29(금)에 종료된다. 다만 오프라인 판매 후 재고 파악을 위해 운영 기간 중 홈경기일을 제외한 모든 날 운영되며 평소 부담될 수 있는 가격의 유니폼과 의류, 굿즈 등을 저렴하게 만나볼 수 있는 좋은 기회다.

