[특징주]한미반도체, 추가 성장 기대로 반등

한미반도체가 반등하고 있다. 높아진 실적 기대치에 부합하는 실적을 달성할 것이라는 증권사 분석이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

7일 오전 11시2분 한미반도체는 전날보다 8.91% 오른 2만9950원에 거래되고 있다.

배현기 삼성증권 연구원은 "3분기 매출액은 2분기 대비 소폭 감소한 959억원을 달성한 것으로 추정한다"며 "4분기에는 1120억원으로 3분기 대비 증가할 것"이라고 설명했다.

이어 "올해 매출액 3880억원을 달성할 가능성이 커보인다"며 "변수는 길어진 장비 리드타임인데 마이크로쏘 내재화나 기타 다른 장비의 경우에는 리드타임이 약 3~4개월 내외로 판단해 추가 수주가 나올 수도 있다"고 덧붙였다.

아울러 "높아진 컨센서스 수준에 부합할 가능성은 크다"며 올해 "매출액 3875억원, 영업이익 1226억원을 기록할 것"이라고 추정했다.

그는 "한미반도체가 참여하는 어셈블리 시장의 TAM 자체가 성장하고 있다"며 "추가로 주력장비인 VP장비의 경우 내년 평균판매가격 상승 가능성도 존재한다"고 기대했다.

이어 "최근 기판 부족으로 기판업체의 증설 투자 기조 또한 한미반도체 성장을 추가로 이끌 수 있다"며 "주력 장비인 VP장비의 내년 추가 성장을 기대한다"고 내다봤다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr