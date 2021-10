7일 서울 마포구 스타벅스 상암YTN점 앞에서 스타벅스 매장 직원들로 구성된 '스타벅스코리아 트럭시위총대'가 마련한 트럭으로 처우 개선과 과도한 마케팅 금지 등을 촉구하는 트럭시위를 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.