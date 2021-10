최태원 SK 회장, 美 그린에너지 기업 CEO 연쇄 회동

플러그파워·KCE 최고경영자 만나 수소 사업·에너지솔루션 협력 논의

최태원 SK 그룹 회장이 미국 그린에너지 기업의 최고경영자(CEO)들과 잇따라 만나며 수소 등 그린 에너지산업 네트워킹 강화에 전력을 쏟고 있다. 글로벌 그린 에너지 기업들과의 협력을 통해 탄소중립이라는 피할 수 없는 흐름을 새로운 성장의 기회로 삼겠다는 전략에서다.

7일 SK 그룹에 따르면 최 회장은 전날 서울 종로구 SK 서린사옥에서 앤드류 J. 마시 플러그파워 CEO를 만나 수소 생태계 구축을 논의했다.

최 회장은 이날 "플러그파워가 확보하고 있는 수소 관련 핵심기술과 SK 그룹이 갖고 있는 에너지 관련 인프라 및 네트워크는 한미 양국의 넷제로(Net Zero)를 조기에 달성하는데 시너지를 낼 수 있다는 점에서 의미가 크다"면서 "앞으로도 양사가 긴밀하게 협력해 아시아 지역의 수소 시장 진출도 가속화해 나가자"고 밝혔다. 이어 "SK 그룹의 각 관계사들은 SK 경영철학인 더블바텀라인(DBL)을 실천하기 위해 구체적인 탄소 저감 수치 등 넷제로 활동을 측정(Measure)하고 있다"면서 "넷제로 활동도 측정할 수 있어야 개선하고 발전시켜 나갈 수 있다"고 강조했다.

최 회장과 앤드류 J. 마시 CEO의 협력 방안은 같은 날(6일) SK E&S와 플러그파워가 아시아 수소사업을 공동추진하는 합작법인을 설립키로 주주간 계약을 체결하면서 구체화됐다. 플러그파워는 미국 수소 지게차 시장의 95% 점유율을 기록하고 있는 기업이다. SK E&S는 플러그파워와 합작법인을 설립해 국내 액화수소 사업은 물론 아시아 수소 시장에도 공동 진출한다는 전략이다. 또 오는 2024년까지 수소 연료전지, 수전해 설비 등 수소사업 핵심 설비를 대량 생산할 수 있는 '기가팩토리 & 연구개발 센터(Giga Factory & R&D Center)'를 수도권에 건설하고, 여기서 생산되는 수전해 설비와 연료전지의 단가를 플러그파워의 기술력을 활용, 획기적으로 낮춰 국내 및 아시아 시장에 공급키로 했다.

한편 최 회장은 미국 그리드 솔루션 기업 KCE(Key Capture Energy) 제프 비숍(Jeff Bishop) CEO도 만났다. SK E&S가 지난달 95%의 지분을 확보한 기업이다. 그리드 솔루션은 재생에너지가 증가함에 따라 필연적으로 발생하는 전력공급의 변동성과 전력망의 불안정성을 보완하기 위해 전기를 저장하는 시설인 에너지저장시설(ESS)를 활용하되, 송전망과 배전망에 연계된 ESS를 인공지능(AI)기술과 접목시켜 전기 수요·공급을 일정하게 유지하도록 하는 에너지 분야의 신산업을 일컫는다.

SK 그룹은 자체적으로 보유한 배터리와 소프트웨어 역량을 바탕으로 KCE의 그리드솔루션 사업 전문성을 활용하고, 추가 성장자금 투자 및 사업모델 고도화 등을 통해 오는 2025년까지 KCE를 미국내 1위 기업이자 글로벌 탑티어(Top-tier)로 성장시킨다는 계획이다.

SK 그룹 관계자는 "최 회장이 탄소중립 및 넷제로 조기 달성을 독려하고, SK 관계사들의 RE100 가입을 주도한 것은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 보편적인 가치로 자리잡았다고 판단하기 때문"이라면서 "최 회장이 이번에 미 에너지 혁신기업 CEO를 잇따라 만난 것도 ESG 경영의 깊이와 속도를 높여 나가겠다는 의지"라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr