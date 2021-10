13억弗 외평채 발행…가산금리 '역대최저'

10년물 달러채 1.769%, 5년물 유로채 -0.053%



인플레이션·금리상승 등 리스크에도 발행 성공



가산금리+지표금리인 발행금리도 역대 두 번째 낮아

기재부 "역대최저 가산금리, 발행금리는 두번째…韓 신용 검증"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부는 7일 오전 13억달러 규모의 외국환평형기금채권을 발행했다고 밝혔다. 10년 만기 달러화 표시 채권 5억달러, 5년 만기 유로화 표시 채권 7억 유로 등이다. 외평채는 대내외 시장 변화에 따른 환율 급변동 등에 대비해 원화의 가치를 안정시키기 위해 조성하는 '외국환평형기금' 재원을 조달하기 위해 정부가 발행하는 채권이다. 발행자금은 외환보유액으로 운용한다.

발행금리는 10년물 달러채의 경우 10년물 미국 국채 금리에 25bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 1.769%, 5년물 유로채의 경우 5년물 유로 미드스왑에 13bp를 더한 -0.053%다. 기재부는 지난해에 이어 유로화 표시 외평채 금리를 마이너스(-)로 발행했다. 액면가액인 7억유로보다 많은 7억190만유로를 받고, 만기에 이자를 내지 않아도 된다.

이번에 정부가 발행한 외평채 가산금리는 역대 최저 수준이다. 가산금리는 미국 국채 등 지표금리에 발행자의 신용도에 따라 추가로 붙는 금리다. 신용도가 높을수록 낮다. 기재부에 따르면 올해 달러화 외평채 가산금리는 지난해의 50bp(1bp=0.01%포인트)에서 25bp로, 유로화 외평채는 지난해 35bp에서 13bp로 각각 하락했다.

가산금리에 지표금리를 더한 발행금리도 역대 두 번째로 낮은 수준이었다. 지난해 역대 최저 기록을 세운 데 이어 올해도 낮은 값을 기록했다.

기재부는 해외투자자들의 높은 관심 속에 외평채가 발행됐다고 설명했다. 최종 유효주문은 달러채가 발행액의 4배, 유로채는 6배였다. 아울러 아시아 정부 최초로 유로화 녹색채권을 발행하기도 했다. 녹색채권은 발행자금이 신재생에너지 등 녹색프로젝트에 투자되는 채권이다.

기재부는 "최근 글로벌 인플레 우려, 주요국 통화정책 기조 전환, 신흥국 부채 리스크 등 국제금융시장 불확실성이 크게 확대된 상황인데도 역대 최저 가산금리를 달성해 우리경제에 대한 해외투자자들의 견고한 신뢰를 재확인했다"며 "해외 자금조달 비용 감축 효과가 기대된다"고 밝혔다. 이어 "외환보유액을 추가 확충해 향후 선진국발 금융시장 불안, 신흥국발 위기 등 대외충격시 국내 금융·외환시장 안정에 기여하는 효과가 기대된다"며 "국제금융협력 강화에도 기여할 것"이라고 덧붙였다.

홍남기 부총리 겸 기재부 장관은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이번 외평채의 성공적 발행을 통해 최근 미국 테이퍼링 가능성, 중국 헝다 사태 등 국제금융시장의 불확실성이 확대되는 상황에서도 우리 경제에 대한 해외투자자의 신뢰를 재확인할 수 있었다"며 "외평채 가산금리는 한국물 채권의 벤치마크 금리가 되기 때문에 민간의 해외채권 발행금리도 동반 하락해 전체 차입비용이 절감될 수 있고, 외환보유액 확충으로 대외충격에 대한 안전망을 강화하는 효과도 기대할 수 있다"고 설명했다.

이번에 발행한 유로화 녹색채권 외평채는 영국 정부 요청에 따라 한국 국채로는 처음 런던증권거래소(LSE)에 상장될 예정이다.

