이재명, '50억 클럽' 명단에 "수류탄 막 던지고 맞은 놈이 이재명이라 우겨"

6일 금융위 국정감사서 '50억 클럽' 명단 공개

이재명 "수류탄 막 던진 것..팩트를 보도하면 제가 칭찬받을 일"

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기도지사가 박수영 국민의힘 의원이 공개한 이른바 '화천대유 50억 클럽'을 두고 "수류탄 맞은 놈이 이재명이라고 우긴다"고 평했다.

앞서 박 의원은 6일 국회 금융위원회 국정감사에서 경기 성남시 대장동 사업의 투자회사인 화천대유로부터 거액을 수령했거나 받기로 약속했다는 로비 대상자 명단인 이른바 '50억 클럽' 명단을 공개했다. 박 의원은 "이 지사와 민주당은 곽상도 의원이 연루되었다는 이유로 국민의힘 게이트라고 주장하지만, 이번 사건을 특정 정당의 게이트로 치부하는 것은 실체적 진실 규명을 방해하는 행위"라고 밝혔다.

이와 관련, 이날 유튜브 채널 '열린민주당TV'의 민주진영 대선 경선 후보자 연속대담을 진행한 김의겸 열린민주당 의원이 '(박 의원이) 수류탄을 자기 편에 던졌다'고 촌평했다. 이에 이 지사는 "막 던진 것"이라고 맞장구 쳤다.

이 지사는 대장동 사업 협약 당시 성남도시개발공사에서 민간사업자 초과이익 환수 관련 조항을 넣자는 내부 의견이 묵살됐다는 의혹에 대해서는 "저는 보고도 못 받은 일"이라며 "논리적으로 말이 안 된다"고 반박했다.

그는 "제 설계 방침에 따라 고정(환수)을 전제로 응모하고 선정됐는데, 더 내라고 하면 공모 조건을 위배한 것"이라며 "5억에 집을 팔았는데 잔금 낼 때 집값이 오를 것 같아서 6억 받자는 내부 의견을 묵살했다고 배임이라는 논리는 말이 안 된다"고 부연했다.

이어 "도둑들로부터 빼앗아오는 설계를 한 것"이라며 "이렇게 해놓았기 때문에 공무원이나 구체적인 세부 설계를 한 사람들은 부정행위를 할 수가 없다"고 덧붙였다.

검찰의 대장동 개발사업 특혜 의혹 수사에 대해서는 "뜬금없이 이쪽 먼저 하고 급하게 배임이 말이 되느냐"며 "이재명도 공범 아니냐는 생각이 들게 만드는 것 아니냐는 의심이 들긴 한다"고 의문을 제기했다.

유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 이 지사의 측근이 아니냐는 주장에 대해선 "일종의 트랩"이라며 "저와 가까이 있던 것이 분명한, 떠나버린 이 친구도 폭탄 하나 던진 것"이라고 선을 그었다.

한편 이 지사는 대장동 의혹 보도와 관련해 언론개혁의 중요성을 강조하기도 했다. 그는 "그래서 언론개혁이 중요하다"며 "중립적으로 팩트를 보도하면 제가 칭찬받을 일"이라고 주장했다.

