이재명 "유동규가 내 측근이면 윤석열은 文 측근인가"

"난 도둑들로부터 뺏어오는 설계, 도둑의 분배·설계는 국민의힘이 한 것"

'50억 클럽' 명단에는 "수류탄 맞은 놈이 이재명이라고 우긴다", "막 던진 것"

[아시아경제 김소영 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기도지사가 '대장동 개발 특혜' 의혹으로 구속된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 자신의 측근이라는 주장과 관련해 "일종의 트랩이다. 윤석열 전 검찰총장은 (문재인) 대통령의 측근인가"라고 반박했다.

이 지사는 6일 오후 5시 열린민주당 유튜브채널 '열린민주당TV'에서 진행된 대담에서 "우리 선거를 도와주는 것도 아니고 측근이라 할 수 있느냐"며 이같이 밝혔다.

그는 "(유 전 본부장은) 경기관광공사 사장직을 하다 나갔다. 영화투자를 할 테니 380억원을 출연해 달라고 해서 못하게 했다"며 관계 의혹에 선을 그었다.

이어 "제가 수없이 돈이 마귀라고 누구든 잘못하면 폭사한다고 했다. 대체로 잘 지킨 것 같다"며 "측근이냐 아니냐를 떠나 저와 가까이 있었던 게 분명한 이 친구(유 전 본부장)도 폭탄 하나 던진 것이다. 앞으로 해결해야 할 과제"라고 말했다.

그러면서 "민간개발업자들과 유착된 것도 일부 사업권을 가진 이들과 개발이익을 나눈 것도 국민의힘"이라며 "근데 이를 왜 못 빼았냐고 한다. 명백한 적반하장"이라고 목소리를 높였다.

이 지사는 "2015년은 박근혜 정부 시절이다. 티끌이라도 있으면 죽었다"며 "저는 도둑들로부터 뺏어오는 설계를 한 것이고, 나머지 도둑의 분배·설계는 국민의힘이 한 것"이라고 주장했다.

박수영 국민의힘 의원이 대장동 의혹 로비 명단이라며 이른바 '50억 클럽'을 폭로한 데 대해서는 "수류탄 맞은 놈이 이재명이라고 우긴다"며 "막 던진 것"이라고 일축했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr