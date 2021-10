IMF "인플레 하락하겠지만 중앙은행 차원 대응 전략 준비해야"

인플레 상승세 둔화 예고하면서도 변동성 위험 경고

"주택비용·공급망 붕괴·식품값·신흥국 통화가치가 인플레 유도할 수도"

"임금 상승 발 인플레이션은 근거 없어"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 국제통화기금(IMF)이 인플레이션이 올해 정점을 기록한 후 내년 중반에는 코로나19 대유행 이전 수준으로 되돌아가겠지만 공급망 문제가 인플레를 자극할 우려가 지속될 것이라고 예상하며 각국 정책당국의 세심한 대응을 주문했다.

IMF는 6일(현지시간) 블로그를 통해 공개한 '인플레이션 공포' 분석을 통해 각국 중앙은행들이 경제 회복 지원에 대한 인내심과 인플레 급등에 대한 신속한 대응 사이에서 정밀하게 움직여야 한다"라고 제안했다.

IMF는 "인플레이션을 억제하기 위한 경제 지원 축소 시점 등 건전한 통화 프레임워크를 수립해 두는 것이 특히 중요하다"라고 밝혔다.

IMF는 선진국의 소비자물가 상승률이 올해 가을 3.6%로 정점에 도달한 뒤 내년 중반까지 약 2%로 낮아질 것이라고 예상했다.

또 신흥국과 개발도상국은 올가을 6.8%까지 올랐다가 내년에는 약 4%로 떨어질 것으로 전망했다.

IMF는 최근의 인플레이션이 코로나19 이후 억눌린 수요, 재정·금융 부양책에 따른 저축 증가, 상품 가격의 급등, 공급 부족, 공급망 교란 등에 기인했다고 평가했다.

향후 인플레 상승을 일으킬 요인으로는 주택 비용 급증과 공급망 붕괴, 신흥 시장의 식품 가격 상승과 통화 가치 하락을 들었다.

IMF는 코로나19 사태 이후 국제 식료품 가격이 40% 오른 것은 저소득 국가에 큰 타격을 줬다고 봤다.

IMF는 공급망 붕괴와 상품 가격 급등을 반영한 시뮬레이션 결과 인플레이션 상승이 상당 기간 지속되고 변동성도 클 것으로 전망했다.

IMF는 각국의 경제 회복 지원 정책이 임금 상승과 경제 과열을 불러와 인플레이션을 초래할 수 있다는 우려는 근거가 약하다고 판단했다. IMF는 올해 중반까지 경제 전반의 임금 상승이 더 빨라진다는 징후는 거의 없었다고 분석했다.

IMF는 미국의 인플레이션은 선진국 경제 가속화에 도움이 될 것으로 예상했지만 유럽과 일본의 인플레이션 압력은 상대적으로 낮다고 추정했다.

