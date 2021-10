정의당, 12일 대선 경선 결선…심상정·이정미 맞대결

[아시아경제 오주연 기자] 정의당 대선주자인 심상정 의원과 이정미 전 대표가 오는 12일 대선 경선 결선을 치른다.

6일 정의당은 지난 1일부터 진행된 온라인 당원투표와 ARS(자동응답서비스)·우편 투표에서 과반 득표자가 나오지 않아 12일 결선투표를 실시한다고 밝혔다.

심 의원은 총 1만1828표 중 5433표(46.4%)로 1위를 차지했지만 과반 득표는 하지 못했다. 2위는 이 전 대표로 4436표(37.9%), 3위는 김윤기 전 부대표 1448표(12.3%), 4위는 황순식 전 경기도당위원장 386표(3.3%) 순이었다.

결선 투표는 7일부터 12일까지 엿새간 진행되며 최종 후보는 투표 마지막 날인 12일 확정된다.

심 의원은 이날 경선 결과 발표 후 "치열한 경선을 열망한 당원의 마음이 반영된 것으로 생각한다"며 "2차에선 본선에서 당당히 정의당의 승리를 이끌 후보를 선택할 것으로 믿는다"고 말했다.

이 전 대표는 "2022년 대선을 정의당의 시간으로 만들겠다"면서 "하루가 멀다하고 정치혐오만 조장하는 거대양당이 장악한 대선판으로 치고 들어가서 국민을 위한 희망의 공을 쏘아 올리겠다"고 포부를 밝혔다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr