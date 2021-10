[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 2021년 하반기 사회보장급여 확인 조사를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 조사는 지난 4일부터 사회보장정보시스템을 통해 ▲기초생활보장 ▲기초연금 ▲장애인복지 ▲차상위계층 ▲타법 의료급여 수급자 등을 대상으로 부정수급을 예방하고 공정한 급여 관리가 이뤄질 수 있도록 진행 할 계획이다.

이번 확인 조사를 통해 탈락 위기에 놓인 기초수급 가구에 대해서는 차상위계층 연계와 긴급 지원 등을 통해 취약계층 관리에 철저를 기할 계획이다.

임택 동구청장은 “이번 조사로 복지사각지대의 수급자들이 복지혜택에서 벗어나는 일이 없도록 철저히 정비하겠다”면서 “앞으로도 질 높은 복지서비스 제공으로 취약계층이나 돌봄 이웃들이 동구에서 편안하고 행복하게 살아갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

