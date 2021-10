방사청 압수수색… 이번엔 CCTV 납품비리 포착

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]육군중앙수사단(이하 중수단)이 군 감시장비인 폐쇄회로(CC)TV 납품업체 선정 과정에서 비위가 포착돼 방위사업청을 압수수색했다.

군 관계자에 따르면 이날 오전 민간검찰 수사 지휘를 받아 중수단은 '중요시설 경계시스템 사업'과 관련해 방사청을 압수수색했다.

해당 사업은 오는 2024년까지 육·해·공군과 국방부 직할부대의 중요시설 경계를 담당할 근거리 카메라와 철책 감지장비 등 과학화 장비를 구축하는 사업으로, 2018년부터 본격 추진된 것으로 알려졌다.

검찰과 군은 방위사업청이 주관한 '중요시설 경계시스템 사업'을 따낸 A사가 선정 과정에서 시험성적서 등 일부 서류를 조작한 정황을 확인한 것으로 전해졌다. 이에 중수단은 압수수색을 통해 사업 담당부서인 방사청 과학화체계 사업팀의 업체 선정 관련 서류 등을 확보했다.

A사에 대한 수사는 민간검찰에서 별도로 진행 중이지만, 중수단도 압수수색을 통해 확보한 자료를 바탕으로 사업자 선정 과정에 방사청의 비리가 있는지 조사할 것으로 알려졌다.

방사청 관계자는 "방사청은 압수수색 이전부터 수사 자료요구에 성실히 임했고, 이번 수사에도 적극 협조 중"이라면서 "방사청 직원이 피의자는 아니고 관련 자료 제출에 한정해 수사(압수수색)가 진행 중"이라고 말했다.

