베스파는 이완수 전 대표가 사임하고 김진수 대표가 신규 선임됐다고 6일 공시했다. 회사 측은 "경영 전반의 쇄신 및 책임 경영 체제를 강화하기 위해서 대표 변경을 추진했다"고 설명했다. 이 전 대표는 사내이사도 사임했다.

