[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 6일 "상속세 과세 체계 개편 방안을 만들고 있다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 오후 국회 기획재정위원회 국정감사에서 기업 상속세 부담과 관련한 양향자 더불어민주당 의원의 질의에 "올해 상속세 전반을 점검하고 조세소위원회 전에 결과를 보고드리겠다"고 답했다.

홍 부총리는 "상속세의 경우 기업의 부담이 지나치게 높다는 지적도 있지만, 부의 집중을 완화하고 형평성을 제공하는 차원에서 불가피하다는 의견이 함께 제기되고 있다"면서 "양쪽 의견을 다 듣고 상속세 전반을 점검하는 한편, 소득세하고 연계해 어떤 제도 개선이 있을 수 있는지 살펴보겠다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr