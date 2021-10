전남도교육청-전남지구청년회의소, 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청과 전남지구청년회의소는 6일 도교육청 비즈니스실에서 아버지 학부모 학교교육 참여 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 아버지 학부모들의 학교교육 참여와 자녀교육에 대한 역량 함양 등 아이들의 성장발달을 도모하기 위해 공동으로 노력하고 협력한다는 데 뜻을 같이했다.

세부 협약 내용은 ▲아버지 학부모 네트워크 구축 및 홍보 ▲자녀교육에 필요한 정보공유 및 프로그램 지원 ▲전남교육 정책 설명 및 의견 청취 지원 ▲아버지 학부모 교육기부 사업 지원 ▲어린이 교통안전 및 범죄 예방 활동 협력 등이다.

이 밖에도 아이들의 성장발달에 필요한 내용에 대해 상호 협력하기로 했다.

이상현 전남지구청년회의소 회장은 “전남지구 청년회의소는 사회적 약자를 위한 봉사, 지역발전을 위한 활동 등 사회 전반에 선한 영향력을 발휘하기 위해 노력하고 있다”며 “아버지로서 학교교육에도 적극적으로 참여해 아이들의 배움과 성장에 이바지하겠다”고 말했다.

장석웅 교육감은 “자녀교육에 있어 아버지들의 역할이 매우 중요함에도 그동안 어머니들과 비교해 상대적으로 학교교육 참여가 저조해 안타까웠다”며 “오늘 협약을 통해 우리 아이들의 성장발달을 위한 아버지 학부모들의 학교교육 참여가 더욱 활성화되기를 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr