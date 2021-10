[아시아경제 문혜원 기자]더리터는 10월 할로윈 시즌을 맞이해 휘핑이 올라가는 메뉴에 사과맛과 딸기맛 팝핑캔디 토핑을 무료로 제공한다고 6일 밝혔다.

이벤트 참여 방법은 휘핑이 듬뿍 들어가는 카페모카와 리터치노 음료를 주문할 시 토핑을 팝핑캔디로 요청하면 된다.

이벤트는 할로윈 데이인 이달 31일까지 일부 매장을 제외한 전국의 더리터 매장에서 진행된다.

