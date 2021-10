[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대는 국제무역물류학과 강정훈·김진호 씨(3년)가 최근 논문공모전에서 받은 상금 50만원을 대전 서구 가수원동행정복지센터 운영 지역사회보장협의체에 전달했다고 6일 밝혔다. 앞서 강 씨 등은 지난 7월 전국 대학생 논문공모전에서 ‘국내 물류기업의 스마트물류 구현을 위한 해외 정보통신기술 활용사례 분석’ 제하의 논문을 발표해 최우수상을 수상했다. 목원대 제공

