위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락

[아시아경제 이민지 기자]코스피와 코스닥지수가 위험자산에 대한 극도로 위축된 투자심리를 반영해 큰 폭의 내림세를 보이고 있다.

6일 오후 1시 36분 코스피는 1.54%(45.69포인트) 하락한 2916.48을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.81%(23.89포인트) 오른 2986.06에 출발한 뒤 장 초반 1%에 육박하는 오름세를 보였지만 오후들에선 하락 폭을 더 키우는 모양새. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 2099억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1680억원, 525억원어치 주식을 팔았다.

이날 오전 미국 정치 불확실성 완화에 따른 상승 기대감에 기술적인 반등세를 보였던 코스피는 오전 중 하락 전환하며 위험자산에 대한 부정적인 투자심리 나타냈다. 서상영 키움증권 연구원은 “경기 모멘텀이 꺾이고 기업이익 개선 기대가 악화되어 있는 가운데 오전에 미국과 중국과의 마찰 이슈와 뉴질랜드의 금리 인상 소식 등이 시장에 부정적인 재료로 반영됐다”며 “중국의 전력 중단에 따른 혼란과 국제유가 등 상품가격 급등도 비용 부담 이슈로 작용한 가운데 원·달러 환율이 1190원이 넘어서면서 외국인의 선물 매도 물량이 증가해 수급적으로 부담이 확대됐다”고 말했다.

시가총액 상위종목을 보면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 375,000 전일대비 4,500 등락률 +1.21% 거래량 635,873 전일가 370,500 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (1.21%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 2,500 등락률 +2.25% 거래량 3,839,800 전일가 111,000 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (2.25%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 194,500 전일대비 1,000 등락률 +0.52% 거래량 620,751 전일가 193,500 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 없어서 못파는 친환경차, 기후변화·보조금이 쌍끌이변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (0.26%)는 상승했고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 700 등락률 -0.97% 거래량 14,060,986 전일가 72,200 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!"인공지능 최신 성과 공유"…삼성전자, 내달 'AI 포럼' 개최“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-0.97%), SK하이닉스(-1.84%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 789,000 전일대비 23,000 등락률 -2.83% 거래량 102,701 전일가 812,000 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락바이오 株의 추락.. 바닥이 없다美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (-3.33%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 668,000 전일대비 12,000 등락률 -1.76% 거래량 277,333 전일가 680,000 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (-1.32%)는 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 3%(28.66포인트) 하락한 926.71을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.76%(7.25포인트) 상승한 962.62로 장을 시작한 뒤 장중 1%가 넘는 오름세를 보였지만 현재는 하락 전환하며 3% 대의 내림세를 보이고 있다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관이 각각 354억원, 578억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 902억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,200 전일대비 3,100 등락률 -3.43% 거래량 1,852,849 전일가 90,300 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (-3.43%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 94,400 전일대비 2,400 등락률 -2.48% 거래량 463,661 전일가 96,800 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제황금잭팟! 삼성전자 240조 투자! 최대 수혜株 공개! close 비엠(-4.42%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 170,000 전일대비 13,000 등락률 -7.10% 거래량 959,687 전일가 183,000 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래美中에 흔들리는 국내 증시…코스피 3000선 아래서 장 마감 close (-6.5%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 84,700 전일대비 1,200 등락률 -1.40% 거래량 832,563 전일가 85,900 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (-2.33%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,200 전일대비 2,300 등락률 -4.38% 거래량 1,970,116 전일가 52,500 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (-4.38%)는 하락했고 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 158,900 전일대비 5,400 등락률 +3.52% 거래량 330,272 전일가 153,500 2021.10.06 14:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美中에 흔들리는 국내 증시…코스피 3000선 아래서 장 마감오후 들어 진정하는 국내 증시…여전히 3000선 하회하는 코스피 close (4.04%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 95,500 전일대비 500 등락률 -0.52% 거래량 2,521,410 전일가 96,000 2021.10.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 “디스플레이텍” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다!이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다K게임 대형주 죽쑤는데…중소게임주 하락장서도 훨훨 close (0.52%)는 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr